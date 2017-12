Controlli sul territorio: via una patente e sequestrata un'auto

BIELLA - Oltre 120 persone identificate, più di cento veicoli controllati e ben dodici infrazioni al codice della strada rilevate. È questo il bilancio dell'ultimo servizio di controllo del territorio effettuato, in questi giorni, dai carabinieri. Lo zone interessate sono state via La Marmora e i Giardini Zumaglini, oltre alle principali reti viarie di ingresso in provincia, dalla Valle Elvo. Dei soggetti controllati, diciassette erano conosciuti, per i loro trascorsi, dalle forze dell'ordine, mentre per quello che riguarda gli automobilisti, uno si è visto togliere la patente e un altro sequestrare l'auto, in quanto sprovvista di copertura assicurativa. Nei tre esercizi pubblici passati al setaccio non sono state riscontrate anomalie.