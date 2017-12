Viverone, sicurezza ai mercatini con il presidio dell'Arma

VIVERONE - I carabinieri del Comando provinciale di Biella, nel contesto della manifestazione «Natale sul lago», prima edizione dei mercatini di Natale sul lago di Viverone (www.natalesullago.it), sono impegnati per tutti i fine settimana dal 24 novembre al 24 dicembre, in servizi di ordine pubblico al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni, con 8 militari ogni giorno (4 nel turno mattutino/primo pomeriggio e 4 in quello pomeridiano/serale). L’evento sta richiamando sul lago migliaia di persone e il servizio risulta oltremodo necessario e particolarmente apprezzato dai visitatori anche in tema di sicurezza percepita.



