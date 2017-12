Un minore di Lessona è rimasto contuso in un incidente

LESSONA - Un 15enne di Lessona è rimasto lievemente contuso, ieri, venerdì 8 dicembre, in un incidente avvenuto a Ponzone. Il giovane, in sella a un ciclomotore, si è scontrato, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con la Ford Fiesta condotta da un uomo di 37 anni, residente in paese. Trasportato al Pronto soccorso di Ponderano da un'ambulanza del 118, è stato medicato e subito dimesso. È rimasto invece miracolosamente illeso il 26enne di Villanova Biellese finito con la sua Renault Clio innuna risaia, a due passi da casa. A rinvenire l'auto incidentata è stata una pattuglia dell'Arma, ieri mattina, subito raggiunta dal conducente, che ha spiegato che alcune ore prima aveva perso il controllo del mezzo.