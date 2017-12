Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Due automobilisti biellesi sono stati denunciati, nelle scorse ore, dai carabinieri, per guida in stato di ebbrezza. Il primo a rimetterci la patente è stato un 33enne di Candelo, fermato in via Italia, a Biella, al volante di una Citroen con un tasso alcolemico di circa tre volte superiore al consentito. E sempre un tasso alcolemico fuori misura, di 2,09 grammi/litro a fronte dello 0,50 consentito dalla legge, è stato il verdetto per un 46enne di Mongando, incappato, alla guida di una Ford, in un posto di controllo dell'Arma a Camburzano.