Gaglianico: 43enne investito. È grave

BIELLA - Un biellese di 43 anni si trova ricoverato da ieri sera, sabato 9 dicembre, in prognosi riservata all'ospedale di Ponderano, dopo essere stato travolto da un'auto, a Gaglianico. L'uomo stava attraversando via Gramsci, sulle strisce pedonali, quando è stato centrato in pieno dall'utilitaria condotta da un 20enne, di Sandigliano, che si è subito fermato a prestare soccorso all'infortunato. Quest'ultimo è stato trasportato al Ponto Soccorso, da un mezzo del 118. Sottoposto ad accertamenti, gli è stato riscontrato un forte trauma cranico e la frattura dell'arto inferiore destro. Per quello che riguarda l'investitore, risultato negativo all'assunzione di alcol e droga, ha detto hai carabinieri di non aver visto il pedone, impegnato nell'attraversamento della via.