Guardia giurata di 30 anni si uccide con la pistola d'ordinanza

CANDELO - Tragedia nel Biellese, per il suicidio di una guardia giurata e vigile del fuoco di trent'anni, avvenuta ieri. L'uomo aveva terminato il proprio turno di lavoro, quando con la pistola d'ordinanza si è sparato. al momento non sono stati trovati biglietti o messaggi sul perché del gesto, avvenuto a poca distanza da casa. Da tempo Christian Scagliotti era in servizio alla Mek Pol e volontario dei Vigili del fuoco di Cossato da molti anni. A dare l'allarme una donna, poco prima delle 18. Immediato l'intervento di un'ambulanza e dei carabinieri, senza che però ci fosse più nulla da fare. Conosciuto in tutto il Biellese, Scagliotti era stimano e ben voluto.