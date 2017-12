Continuano le incursioni dei ladri in provincia

BIELLA - Stanno ormai alimentando un vero e proprio bollettino di guerra, le segnalazioni di furti perpetrati nel Biellese. Ieri, sabato 9 dicembre, infatti, altre due abitazioni sono state prese di mira dai soliti ignoti. Dalla casa di una donna di 70 anni, di Brusnengo, sono spariti diversi monili in oro. Per entrare, i malviventi hanno sfondato una finestra. A Ponderano, dall'alloggio di una 54enne, sono spariti oggetti preziosi, per un valore non ancora quantificato, e 500 euro in contanti.