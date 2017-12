Cossato: ragazzini terribili danneggiano un punto di ristoro

COSSATO - I carabinieri stanno cercando di identificare un gruppo di ragazzini che, questa notte, tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, hanno danneggiato un distributore di snack a Cossato. I giovani, entrati nel punto di ristoro del distributore Esso, di via Mazzini, hanno preso a calci la "macchina", senza un perchè, per poi andarsene. Ora rischiano la denuncia per danneggiamento.