Notte di fuoco, e di acqua, per i vigili del fuoco

BIELLA - Notte impegnativa, quella tra il 9 e il 10 dicembre, per i vigili del fuoco di Biella. Ieri sera sono intervenuti a Cossila, per un camino andato a fuoco. Il loro tempestivo arrivo ha scongiurato che anche tetto e abitazione venissero attaccati dalle fiamme. Poco dopo, a dare problemi, questa volta il via Torino, nel centro della città, è stata per contro una massiva perdita di acqua. E in ultimo, una squadra è uscita poco prima dell'alba per raggiungere località Cascina Lunga, a Bielmonte, dove era stato segnalato un incendio di sterpaglie particolarmente vasto, che si stava avvicinando pericolosamente a una baita. Il rogo è stato spento con non poca fatica e per tutta la mattinata sono proseguite le operazioni di smassamento.