Roasio: automobilista bloccato in auto

BIELLA - Due squadre dei vigili del fuoco, una di Biella e l'altra proveniente da Vercelli, stanno intervenendo adesso, alle 7,30 di lunedì 11 dicembre, a Roasio, per un incidente stradale. Dalle prime, quanto sommarie informazioni, sembra che una automobilista abbia perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata e rimanendo incastrato nei rottami dell'auto. Sarebbe comunque cosciente e non in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono rallentate, però, non solo dall zona impervia ma anche dalla nevicata che si sta abbattendo in zona.