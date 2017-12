Città Studi: studenti rimangono al freddo

BIELLA - Un gruppo di studenti del polo universitario di Città Studi, a Biella, si sono rivolti ieri, domenica 10 dicembre, ai carabinieri, dopo essere rimasti al freddo. I ragazzi, residenti in via Barazzetto, dopo il guasto avevano acceso delle stufe elettriche, finendo per mandare in tilt il sistema. Non sapendo cosa fare, avevano finito per contattare l'112. Ci hanno pensato poi i carabinieri, giunti subito sul posto, a risolvere la situazione, contattando il responsabile.