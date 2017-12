BIELLA - La Prochimica Novarese Virtus Biella si conferma in zona play-off, sconfiggendo in trasferta per 3-0 la Scuola di Volley Varese, formazione di centro classifica. Una vittoria pesante in ottica classifica, che mantiene le nerofucsia seconda, ma da oggi da sole, visto il 3-2 del Pavic sul campo del Caselle. Davanti non perde colpi il Futura Giovani Busto Arsizio, peraltro unica squadra ad aver sconfitto le biellesi fino ad oggi. Coach Mucciolo non cambia e propone il sestetto vincente col Caselle: Mariottini e Morandi in diagonale palleggio-opposto, Fonsati ed El Hajjam in banda, Peruzzo in campo al centro con Bogliani, con Baratella libero.



LA GARA - Primo set tutto nelle mani biellesi: avanti 6-11 le nerofucsia controllano la reazione delle padrone di casa che si avvicinano sino all’11-13, prima del nuovo allungo biellese fino al 20-25 finale. Nel corso del set in campo anche Alessia Diego che sigla il suo primo punto in serie B2. Nel secondo set il controllo delle biellesi diventa totale: il finale 11-25 rende bene l’idea del netto divario in campo. Completamente diversa la terza frazione. La Virtus rallenta e Varese vola via 7-0: il set è un lungo tiramolla con le nerofucsia che recuperano 10-8, si riallontanano 14-9 e poi agganciano definitivamente 17-17 prima di un finale perfetto che le porta a chiudere 22-25. Serata di grazia per capitan Morandi, autrice di 24 punti e trascinatrice in campo. Per l'ultima gara del 2017 la Prochimica giocherà nuovamente in trasferta, questa volta in casa della Normac Genova: appuntamento sabato prossimo alle ore 21.



Scuola del Volley Varese-Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3 (20-25, 11-25, 22-25)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 1, Morandi 24, Bogliani 10, Peruzzo 1, El Hajjam 14, Fonsati 8, Diego 1, Piccioni, Cavalieri, libero Baratella. N.e. Bevilacqua, Cisilino. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.