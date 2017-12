Concerto del coro Monte Mucrone

BIELLA - Nel periodo natalizio si susseguono le manifestazioni «sacre e profane» organizzate per ricordare o preparare tale festività che, a dire il vero, in certe sue componenti pare abbia dimenticato la sua originale motivazione. Le realtà corali intendono ancora trasmettere attraverso i loro canti lo spirito autentico del Natale e, nei loro concerti, focalizzano l’attenzione sul messaggio cristiano della Natività. Per queste festività sabato 16 dicembre a partire dalle ore 21 presso la Chiesa di San Biagio al Vernato il «Coro Monte Mucrone» dell’Apd Pietro Micca diretto dal Maestro Piero Tartarini, insieme al «Coro Settenote» di Biella diretto dal Maestro Pietro Borri Brunetto presenteranno il loro «Concerto Natalizio». Una serata di canti che propongono il Natale come momento di riflessione, di pace, di augurio che porti alla fratellanza e alla lealtà. L’ingresso alla Chiesa è libero, l’invito è rivolto a tutte quelle persone che amano sentir cantare, ed ascoltando i canti di Natale con il pensiero ritornano un po’ bambini.