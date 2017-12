BIELLA - Il tecnico della Biellese, Maurizio Braghin, analizza la gara contro gli Orizzonti United dopo la bella vittoria fatta registrare dai bianconeri (2 a 0, in trasferta a Cigliano). "Abbiamo espresso un calcio di qualità, senza concedere nulla".

Una vittoria su un campo difficile.

»Alla vigilia mi preoccupavano un po’ le dimensioni del campo, ma la squadra ha espresso un buon calcio di qualità. Loro giocavano molto su lanci lunghi negli spazi ma, devo dire che noi siamo sempre stati attenti e non gli abbiamo concesso nulla. Abbiamo tenuto il controllo della gara dall’inizio alla fine e senza quella sbavatura di Goio e quel rilancio sbagliato di Cristino probabilmente loro non avrebbero nemmeno tirato in porta".

Tante occasioni...

"Forse con un po’ più di cattiveria sotto porta il risultato sarebbe stato più rotondo ma, Pierobon ha giocato una partita di alto livello permettendo alla squadra di salire e sviluppare azioni pericolose".

L'impatto di Testori...

"Oltre al gol di pregevole fattura, Testori ha giocato una grande prova anche in fase di non possesso, quindi per me ha fatto una partita strepitosa".