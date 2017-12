Neve, disagi e polemiche

BIELLA - Nevicata sul Biellese oggi ed inevitabili e puntuali polemiche, legate alla viabilità. Per l'amministrazione comunale, una situazione sotto controllo e per la quale è stato fatto tutto il possibile. Sul web, ovviamente, invece, infuriano le polemiche sia sulle strade provinciali sia per quelle del capoluogo del territorio. Dalle segnalazioni, comprensibilmente, i problemi maggiori paiono essersi registrati in alcuni paesi e località collinari o di montagna. Sul piano dei collegamenti stradali, tante proteste per la situazioni in Superstrada, che è di competenza della Provincia di Biella.

LA DIFESA - «Nevica ormai da più di dieci ore in città, smentendo per ora le previsioni meteo che davano per probabile la trasformazione in pioggia dal pomeriggio, e il manto bianco ha superato i 5 centimetri. La viabilità è regolare sulle strade intorno al centro, anche se è necessario procedere con prudenza. Da metà mattinata i mezzi spartineve sono in funzione nei quartieri collinari e continuano a circolare. Ecco la situazione fotografata strada per strada nei rioni tra le 14,30 e le 15,30. Si raccomanda prudenza specie quando, verso sera, le temperature scenderanno e il rischio è di trovarsi di fronte a zone ghiacciate». Così recita il comunicato dell'amministrazione comunale.