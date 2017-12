Tangenziale: fuori strada a causa della neve

BIELLA - La nevicata di oggi, lunedì 11 dicembre, ha causato non pochi disagi alla viabilità, su tutto il territorio provinciale. Verso le 16, un automobilista ha perso il controllo del mezzo, poco prima di immettersi sulla tangenziale Biella-Chiavazza, finendo fuori strada. Il veicolo si è ribaltato su un fianco. Pare, dalle prime notizie, che il conducente non abbia riportato gravi lesioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale per coordinare i soccorsi e garantire la viabilità.