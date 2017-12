Neve, il Comune di Biella difende il suo piano

BIELLA - Era entrato in azione già nel pomeriggio di domenica il piano antineve del Comune di Biella in vista della prima vera nevicata di questa stagione invernale, iniziata nelle prime ore del mattino di lunedì. I mezzi spargisale avevano effettuato un passaggio preventivo fin dalla domenica pomeriggio, trattando le strade del centro e dei quartieri per prevenire la formazione di lastre ghiacciate alle prime precipitazioni. In mattinata, pur con gli inevitabili rallentamenti, la città era accessibile sia da Sud sia dalle valli.



INTERVENTO - Dalle 10 del mattino circa poi sono entrati in funzione i mezzi spartineve, muniti di lame di gomma per non danneggiare l'asfalto, per liberare le strade dei quartieri collinari, un intervento che durerà fino alle 22 circa, salvo passaggio da neve a pioggia. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle 3 del mattino, è previsto un ulteriore passaggio dei mezzi spargisale: la previsione del brusco calo di temperature potrebbe portare alla formazione di lastre di ghiaccio. «Il sale agisce quando la temperatura è superiore ai 5 sotto zero - ricorda Sergio Leone, assessore ai lavori pubblici - E sono le stesse auto in transito a contribuire ad attivarlo».La raccomandazione è di usare massima prudenza specie nelle ore più fredde della giornata. Si ricorda anche l'obbligo di circolare con gomme da neve o catene a bordo sulle strade in pendenza della città e su tutte le strade provinciali in vigore dal 15 novembre. Di pare opposto, però, il consigliere comunale della Lega Nord, che su facebook ha pubblicato diverse foto sulle condizioni delle strade, soprattutto al Favaro, non risparmiando critiche all'amministrazione comunale.