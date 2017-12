Cup di via Caraccio Biella: aumentati i servizi allo sportello

BIELLA - L’obiettivo è quello di avvicinarsi ancora di più agli utenti, consentendo loro di trovare diverse risposte in un solo punto di accesso, ottimizzando il tempo a disposizione. Da dicembre i cittadini potranno richiedere ausili e servizi di assistenza protesica anche presso la sede Cup di via Caraccio. È una ulteriore funzionalità di sportello che l’Asl Bi ha voluto attivare per agevolare gli utenti che vivono in centro città, facendo sì che non sia necessario recarsi per forza in ospedale. Rientrano in tali categorie ad esempio sedie a rotelle, carrozzine, deambulatori, ausili monouso per assorbenza, buoni spesa per pazienti celiaci, richieste di consegna/ ritiro o manutenzione di protesi o ausili già concessi. L’intento è duplice: da un lato ampliare i servizi a disposizione dei cittadini e offrire in un unico sportello front office più servizi insieme. Dopo l’avvio della pratica i cittadini verranno ricontattati via mail o via telefono per ricevere gli aggiornamenti sullo stato della richiesta formulata.