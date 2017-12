Diciannovenne aggredisce due poliziotti

BIELLA - Scende dal treno alla Stazione di San Paolo, a Biella, incappa in un controllo di routine della Polizia e dà in escandescenze, tanto da essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è registrato domenica, 10 dicembre, poco prima delle 22, e ha per protagonista un 19enne di Occhieppo Inferiore. Il giovane, prima di incontrare un suo familiare, giunto sul posto per portarlo a casa, alla vista delle divise si è innervosito e ha iniziato a insultare gli operatori, che volevano controllare la sua identità. Peccato che il giovane, fosse sprovvisto di documenti. Forse è stato anche questo a farlo reagire in modo scorretto, tanto da farlo scappare. Inseguito e bloccato dopo pochi metri, ha iniziato a sferrare calci agli agenti e a tentare di morderli, tanto che uno si è ritrovato con un guanto squarciato, ed entrambi i poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorno dai medici dell'ospedale di Ponderano. Per quello che riguarda il 19enne, si è visto convalidare l'arresto. Il giudice ha disposto per lui, essendo incensurato, i domiciliari, in attesa del processo.