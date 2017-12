White Fox riconferma i risultati a distanza di una settimana

BIELLA - Alla Junior Cup di taekwondo, disputata a Savona nelle giornate di sabato e domenica scorsi, la White Fox ha schierato sei atleti e portato a casa altrettante medaglie. Nelle categorie Esordienti e Cadetti guadagnano l'oro Alberto Squintone e Filippo Maio che salgono ancora di un gradino dopo l'argento della settimana scorsa a Cornaredo. Argento per Paolo Squintone, inoltre si porta nuovamente sul podio anche Alessia Pozzato con un bronzo.

GIORNATA - La prima giornata si è chiusa con il 9 posto generale su 58 squadre, nuovamente prima tra le piemontesi in gara. Risultato particolarmente importante raggiunto con solo 4 atleti in gara nell'età in cui si formano i nuovi campioni. Due esordi di valore nella categoria senior: Samuel Polo, supera brillantemente le qualificazioni guadagnando un meritato terzo posto; la gara di Lul Ahmed termina affrontando la poi laureata campionessa della categoria, portando a casa la medaglia di bronzo. L'ultima gara del 2017 conferma gli ottimi risultati sportivi ottenuti nel corso dell'anno, in particolare da quello che è il vivaio dei giovani campioni biellesi.