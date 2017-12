Neve sugli alberi, danni e sicurezza

BIELLA - Neve e disagi per automobilisti e pedoni. Ma non solo. Tra le conseguenze della nevicata di ieri ci sono stati anche danni agli alberi: a Chiavazza si sono spezzati rami dai pini marittimi delle aiuole intorno al parcheggio alle spalle di piazza XXV Aprile. Nessun danno a cose o persone, l'area è stata transennata ieri sera dalla Protezione Civile e messa in sicurezza stamane. In via Cottolengo il ramo di un albero di un giardino privato confinante con la strada si è spezzato e cadendo ha danneggiato un'auto in sosta. Anche in questo caso il marciapiede è stato transennato