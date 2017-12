Mercatino degli Angeli, domenica ultimo appuntamento

SORDEVOLO - Domenica 17 dicembre sarà la giornata conclusiva dell’edizione 2017 del Mercatino degli Angeli. Dopo il successo del concerto di Alex Gariazzo e del suo Smallable Ensemble di venerdì 8 dicembre che, nonostante il forte vento, ha visto la piazza del paese gremita di pubblico che si è lasciato coinvolgere nel canto e scaldato con un buon bicchiere di vin brulé, il Mercatino propone ancora un ultimo appuntamento musicale con la rassegna pomeridiana «Angelincoro 2.0» a cui parteciperanno il Coro Voci Bianche dell’I.C. di Gaglianico e la scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale I.C. di Pray «Saru Jeeva». Inoltre, passeggiando fra le bancarelle, il pomeriggio sarà anche allietato dalla bravura del gruppo «Ottavo Richter Trio».

PROGRAMMA - Dalle 10 alle 18 i visitatori avranno anche un’ultima occasione per: vivere un momento culturale al Museo della Passione ed alla Mostra sulla Grande Guerra, approfittare della navetta gratuita per i presepi di Verdobbio gustare i ghiotti piatti proposti dalla ristorazione presso la sede dell’Associazione Alpini avere diritto ad uno sconto di 2 euro sul biglietto a/r alle Funivie Oropa

e naturalmente vivere il clima natalizio che si respira fra le bancarelle e le casette in legno, imbiancate dalla neve che rende ancora più magica l’atmosfera e dove gli espositori propongono mille idee originali e di qualità.