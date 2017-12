Graglia: autotrasportatore muore in piazza Astrua

GRAGLIA - Dramma in paese, dove ieri, martedì 12 dicembre, un camionista romeno, Gheorghe Apostol, 56 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore. L'uomo era arrivato nel Biellese la sera prima e si era fermato a dormire sul suo mezzo, in attesa, il mattino seguente, dell'apertura dello stabilimento Lauretana, dove doveva effettuare un carico. Svegliatosi, intorno alle 9, era entrato in un bar e aveva fatto colazione, per poi accasciarsi al suolo. Soccorso da alcuni passanti, quando in piazza Astrua è giunta l'èquipe medica del 118, per il 56enne non c'era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi, fatti dal personale sanitario, per rianimarlo. La salma è stata in seguito composta all'obitorio dell'ospedale di Ponderano, in attesa dell'arrivo dei familiari.