Candelo, Federica Perazzi presenta “Armonie del cuore”

CANDELO - Il Borgo di Babbo Natale al ricetto si arricchisce di un’altra iniziativa culturale e benefica: dal 15 dicembre al 5 gennaio si terrà, nella sala Cerimonie, la mostra «Armonie del cuore» curata da Federica Perazzi, un progetto innovativo di pittura canalizzata. La mostra vede protagonista il cuore: verranno presentate tele e installazioni di tessuto ispirate all’amore, all’armonia e agli elementi naturali

LA PROTAGONISTA - «Gli elementi naturali sono vivi, fluidi, parlano da soli - spiega l'artista -. Ho la fortuna di saperli ascoltare: per chi apre il Cuore, può essere sempre Natale, non fa differenze tra le persone ma le ama tutte allo stesso modo, vedono il bello che l’universo regala da sempre». Non è un caso che la mostra venga presentata insieme ad un’iniziativa benefica che si ispira al cuore: raccogliere fondi a favore dall’associazione onlus Amici di Jangany per costruire un ospedale in Madagascar. Federica Perazzi così racconta cosa l’ha ispirata a iniziare questo suo importante progetto di pittura: «Mi è sempre piaciuto fare ricerca. Credo ci siano molti laboratori alchemici, in natura, è quindi impossibile annoiarsi nel conoscerli e nel viverli. Conosco persone che hanno arricchito il mio desiderio di apprendere, in molti campi del sapere e della conoscenza».

LA STORIA - «Nella mia personale esperienza, credo che il cuore si apra quando anche la mente creativa è pronta ad assimilare e canalizzare messaggi di mondi diversi, eppure affini almeno nel suono che all’inizio li ha creati - aggiunge l'artista biellese -. Questo percorso è un pezzo della mia vita dopo l’insegnamento: dopo averne parlato a lungo in famiglia e dopo essere diventata Master Reiky qui in Italia, ho deciso di trasferirmi per hobby e per studio nelle isole Canarie, dove continuo a fare corsi di sanacion pranica, un luogo che ha risvegliato in me un forte vena artistica, già presente fin da piccola (provengo da una famiglia di artisti). Le Canarie mi sono entrate nel cuore. La pittura canalizzata fa conoscere e armonizzare l’ambiente con i suoi elementi naturali: acqua, aria, fuoco, terra e energia. E questi, a loro volta, evidenziano il loro stretto legame nei colori, e poi nella salute. Agiscono sui chakras, punti vitali dell’organismo: la combinazione tra elementi vivi, colore e salute è evidente per coloro che praticano le arti come fossero dei canali intelligenti, dei ponti, applicabili alla cura e alla conoscenza corporea». Federica propone una mostra a suo dire «viva». Sarà possibile partecipare infatti anche a mini conferenze e meditazioni.