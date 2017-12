Due uomini trovati morti in casa

BIELLA - Le comunità di Gaglianico e Cerrione piangono la scomparsa di due loro concittadini, trovati deceduti in casa. A stroncare la vita di Giorgio Crepaldi, 64 anni, è stato un malore, che lo ha colto mentre si trovava da solo nella sua abitazione. Stessa sorte, purtroppo, anche per Daniele Induni, 52. Le esequie dei due uomini verranno fissate nelle prossime ore, visto che il magistrato di turno ha concesso immediatamente il nulla osta per la sepoltura.