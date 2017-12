Salussola: coppia finisce con l'auto fuori strada

SALUSSOLA - Una coppia di Santhià, lui di 69 anni e lei di 67, è rimasta lievemente feriti l'altroieri, martedì 12 dicembre, in un incidente avvenuto a Salussola. A bordo di una Fiat Idea, è finita contro un guard rail, in località Brianco, a causa dell'asfalto reso viscido dalle precipitazioni. I due, soccorsi da altrettanti mezzi del 118, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano per le cure del caso.