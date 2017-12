Biella: automobilista incivile occupa lo spazio per gli handicappati

BIELLA - Lascia l'auto parcheggiata nel posto riservato agli invalidi, con le chiavi inserite nel quadro comandi, e si allontana per fare una commissione. L'episodio, che definire incivile è poco, ha per protagonista una donna di 47 anni, residente nel circondario, che ieri, mercoledì 13 dicembre, aveva abbandonato la sua Citroen C3 negli spazi gialli di viale cesare Battisti, a Biella. Ad accorgersene un altro automobilista, che di quel parcheggio aveva necessità e che ha chiamato i carabinieri. Attraverso la targa, i militari sono risaliti alla conducente, poi contattata con non poca fatica sul telefono cellulare. Al suo arrivo, ha spiegato che aveva lasciato le chiavi sull'auto apposta, in modo che, se qualcuno aveva necessità dello spazio, potesse spostarla. Ovviamente verrà sanzionata.