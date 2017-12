Carabinieri: intervengono dalla Guardia Medica

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti questa notte, giovedì 14 dicembre, presso l'ambulatorio della Guardia Medica di Cossato, per una persona molesta. A richiedere l'intervento, al 112, è stata la dottoressa di turno che non era in condizioni, da sola, di gestire il soggetto, palesemente ubriaco. All'arrivo della pattuglia, l'uomo se ne era già andato. Dalla descrizione fatta dalla professionista, è emerso che si trattava di un residente in zona, noto da tempo alle Forze dell'Ordine per le sue intemperanze.