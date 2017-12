Mosso: auto bloccata da ghiaccio

MOSSO - A causa del ghiaccio, formatosi per il brusco calo delle temperature, non riesce a sbloccare l'auto dal parcheggio, per portare il padre di 87 anni, in ospedale. L'episodio si è registrato ieri, mercoledì 13 dicembre, a Mosso, dove sono intervenuti i carabinieri su richiesta degli interessati. Sul posto anche il sindaco del paese, che ha provveduto a far arrivare immediatamente i cantonieri, che hanno risolto il problema.