Senza fissa dimora va a vivere in un garage

COSSATO - Affitta un garage, dicendo che lo userà come deposito di attrezzi e utensili, e poi va a viverci dentro. A segnalare il caso ai carabinieri sono stati i condomini di un palazzo di via Pajetta, in città, che da tempo notavano degli strani movimenti. Gente che andava e veniva, dalla rimessa, senza averne titolo. Quando la pattuglia dell'Arma è giunta sul posto, si è trovata davanti una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, ovvero un 40enne, senza fissa dimora, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Dagli accertamenti è emerso che aveva raccontato all'affittuaria tutta una serie di menzogne, per convincerla a lasciargli in locazione il box. In queste ore, provvederà a restituire le chiavi e a sgomberare il garage.