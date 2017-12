Valdengo: rubato un anello in oro e brillanti

BIELLA - Un anello d'oro, con brillanti, del valore di mille euro, è finito nel bottino dei ladri che ieri, mercoledì 13 dicembre, hanno messo a soqquadro un'abitazione di Valdengo. L'amara sorpresa di trovarsi l'alloggio devastato, e il gioiello sparito, è toccata a una donna di 39 anni. E sono due, invece, i furti tentati a Cossato, in via Corsico e in Borgata Paschetto. Ignoti hanno cercato di entrare negli immobili dopo aver forzato porte e smontato finestre, facendo scattare i sistemi di allarme. In ultimo, ancora monili in oro sono stati sottratti, un paio di giorni fa, nell'appartamento di una donna di 74 anni, a Biella. Per entrare, anche in questo caso, come in altri, hanno forzato una finestra.