Il generale Mossa in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

BIELLA - L'altroieri in occasione delle prossime festività natalizie, per incontrare il personale dell’Arma della Provincia di Biella, il Comandante della Legione Carabinieri «Piemonte e Valle d’Aosta» Generale di Divisione Mariano Mossa, si è recato in visita presso la caserma Fiorina, sede del Comando Provinciale Carabinieri, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, tenenete colonnello Igor Infante. Nel corso della visita, l’alto ufficiale si è incontrato con una numerosa rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri dei vari gradi, in servizio nella Provincia. Nella circostanza, il generale ha rivolto un sincero augurio a tutti i militari in servizio ed in congedo, da partecipare ai familiari, per delle serene e liete festività di fine anno. All’incontro ha partecipato anche una rappresentanza dell’associazione Carabinieri in congedo che, a nome di tutti gli ex carabinieri biellesi, ha portato il suo cordiale saluto al Comandante della Legione. Al consesso è intervenuto altresì, il cappellano militare della Scuola allievi Carabinieri di Torino don Saverio Finotti.





Don Finotti parla ai militari (© Diario di Biella)