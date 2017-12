Sempre più mamme fanno nascere i propri bimbi a Biella

BIELLA - Continua l’impegno e l’azione dell’Asl di Biella per rendere l’ospedale sempre più attrattivo per i suoi residenti. In passato era maggiore il numero di donne biellesi che si recava in altri punti nascita per partorire. Oggi non è più così. Nel 2017 l’83% di donne biellesi ha scelto il «Degli Infermi» per far nascere il proprio bimbo; è il dato più alto degli ultimi quattro anni che emerge analizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera. Nel 2016 la percentuale si attestava sull’80%, nel 2015 79% e nel 2014 72%. Si registra, dunque, un’inversione di tendenza che riduce sempre più il numero di donne che scelgono altri punti nascita vicini.

DIRETTORE - «In un momento storico in cui registriamo a livello nazionale un complessivo calo delle nascite – sottolinea il direttore generale Gianni Bonelli - fa piacere constatare che per i biellesi l’ospedale del proprio territorio sia il riferimento scelto per la nascita dei propri figli. È di certo un’attestazione di fiducia verso la struttura, ma soprattutto verso i professionisti e che con impegno si adoperano per offrire ogni giorno ai cittadini un’assistenza di qualità in ogni ambito».​