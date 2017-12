Monferrato-Edilnol, domenica una sfida verità

BIELLA - Monferrato – Edilnol Biella Rugby non è un derby. La franchigia con base ad Asti è di recente creazione e poca è la storia che la lega a Biella, ma il pathos che evoca l’incontro a calendario domenica, supera in intensità il semplice match di campanile. Troppe le variabili in ballo, a partire dal primo posto della classifica, appartenuto ai gialloverdi fino allo scivolone di Milano ed ora in mano ai monferrini che quel Cus Milano lo hanno battuto proprio domenica scorsa.

IL PUNTO - Tre punti di distacco intercorrono tra il primo ed il terzo posto della classifica del girone, tra Monferrato e Biella. Tre punti: meno di una vittoria senza bonus. Poi c’è nell’aria lo spettro di quel match del novembre del 2016, quando il campo di via Salvo D’Acquisto venne violato per la prima volta nella stagione dalla neopromossa compagine biancorossa con il punteggio di 21-19: non una semplice sconfitta, un obiettivo mandato in frantumi. Monferrato: sette vittorie e una sola sconfitta, inspiegabilmente subita a Sondrio nella terza giornata. Una squadra completa in tutti i reparti, agguerrita e determinata a cercare e trovare la promozione nel minor tempo possibile. Roberto Mandelli: nove caps con la Nazionale maggiore e uno scudetto conquistato in Serie A è alla guida del XV nel doppio ruolo di allenatore e giocatore. Di Biella, che considera a sua volta una squadra completa, teme il mediano di mischia inglese Connor Dever. Biella: sei vittorie e due sconfitte, Capoterra e Cus Milano entrambe in trasferta, su otto partite giocate. Reduce dalla bella partita giocata e vinta con Piacenza, si prepara al fine settimana ricercando la massima concentrazione.



LE PAROLE - Aldo Birchall assistant coach di Edilnol Brc: «Monferrato sta giocando bene, per noi sarà una bella sfida andare sul loro campo a cercare di portare a casa il risultato. A parte Mandelli, giocatore di indiscussa esperienza e talento, penso che la loro apertura, possa rappresentare l’elemento in grado di fare la differenza. E’ molto abile al piede, determinante per noi sarà essere disciplinati per non fare regali inopportuni. Siamo in un momento della stagione in cui vincere ci permetterebbe di avere continuità nei risultati dopo il successo di domenica, ma una sconfitta non chiuderebbe il campionato. Certo, vincere sarebbe molto importante perché dietro a noi c’è Cus Milano a soli cinque punti e in queste ultime tre partite ha fatto sempre meglio. Il distacco tra le prime quattro squadre della classifica è davvero molto corto. Noi ci concentreremo sul nostro gioco. Una buona difesa, disciplinata, sarà fondamentale. Ai ragazzi chiediamo di giocare al massimo delle proprie possibilità, a livello individuale, di cercare di essere sul campo il miglior giocatore che sono in grado di essere, conservando l’atteggiamento di lavorare al servizio della squadra». Kick off ore 14.30.



Serie B girone 1 – 9a giornata – 16-12-17: Amatori Capoterra – Lecco. 17-12-17: Cus Milano – Amatori & Union Milano; Piacenza – Lumezzane; Monferrato – Edilnol Biella Rugby Club; Bergamo – Sondrio; Novara - Alghero.