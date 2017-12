Eventi a Biella, 8 cose da fare il 16 e il 17 dicembre

BIELLA – Gli appuntamenti dedicati al Natale, la musica, i sapori del territorio e molto altro in questo fine settimana biellese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti migliori.

Gusto

Riapre l'Enoteca Regionale della Serra, sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle15 alle 18.30, open yay con visita all'Enoteca dove potrete acquistare le bottiglie di «Un Calice di Solidarietà» per i vostri regali. Domenica, alle 20, «Sua Maestà il Tartufo sposa i Nebbioli dell'Alto Piemonte»: cena degustazione su prenotazione. Per informazioni: 346 0057982, www.enotecadellaserra.it.

Party

Sabato 16 dicembre a Hydro (Via Serralunga, Biella), «Campo Elettrico Xmas Superparty», musica elettronica per il corpo e per la mente, l'energia alimenta il suono, il suono crea movimento e il movimento di gruppo crea a sua volta energia. quello in cui crediamo, quindi, è questo rito in cui ogni singola persona diventa parte integrante, forza contribuente. maggiore sarà l'energia, migliore sarà la sua riuscita. questo è il nostro significato di campo elettrico.

Natale nel cuore di Biella

Sabato 16 dicembre, concerto di Natale a cura dei ragazzi e delle famiglie dell'Oratorio San Cassiano, a seguire distribuzione cioccolata calda e vin brulè nel salone parrocchiale, Chiesa di San Cassiano, alle 21. A cura Ente Manifestazioni Biella Riva. Mercatino della solidarietà, portici di Palazzo Oropa (piazza Battistero, angolo via Italia) dalle 9 alle 19. A cura del Centro Territoriale per il Volontariato. Christmas Cridis, festa degli auguri della scuola primaria Gromo Cridis, piazza Cossato, dalle 10 alle 17. A cura scuola primaria G. Cridis. Spettacolo di bolle di sapone, piazza Fiume, alle 16 e alle 17.30. A cura Pro Loco Biella Valle Oropa e Confesercenti del Biellese. Concerto coro «100% Misto» diretto da Sandro Montalto e Coro «Amici del canto» diretto da Mauro Mino Julio, piazza Fiume, alle 16. A cura Pro Loco Biella Valle Oropa. Concerto dei Gipsy Club, via Italia (altezza Informagiovani), alle 17. A cura Pro Loco Biella Valle Oropa e Confesercenti del Biellese. Alle 11, Biblioteca Ragazzi, Letture e laboratori sotto l'albero. A cura della Cooperativa socioculturale. Le assistenti di Babbo Natale, spettacolo di majorette a cura di ASD Twirling Biella, via Italia, alle 16.30. Domenica 17 dicembre, Concerto di Natale del Biella Gospel Choir, Chiesa S.S. Trinità, alle 16. A cura Biella Gospel Choir. Babbo Natale in moto, piazzale Casalegno, partenza alle 9.30. Canzoni e balletti natalizi a cura degli allievi di Art'è Danza e Opificiodellarte, piazza Fiume, alle 15.30. A cura di Confesercenti del Biellese. A spasso con il pony, piazza Santa Marta, dalle 15.30. A cura di Shopping in centro. Coro Spe' Cossato, via San Filippo (sagrato Chiesa) alle 16. A cura di Confesercenti del Biellese. «Holly il simpatico pupazzo di neve» in galleria, Centro Commerciale I Giardini, dalle 16 alle 19.

Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, nella cornice d'eccezione del Ricetto di Candelo, dentro e fuori le mura fortificate di uno dei borghi più belli d'Italia, tuffatevi tra leggende e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di qualità tra arte, artigianato e sapori. Per informazioni: Pro Loco Candelo, 015 2536728, www.candeloeventi.it, info@prolococandelo.it.

Mercatino degli Angeli

Domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 18 a Sordevolo, il mercatino ogni anno conta decine di espositori, provenienti dal Piemonte e dalle regioni vicine. Gli espositori, nelle casette o nei loro banchetti decorati con addobbi natalizi sono disposti per le vie del paese e offrono un suggestivo spettacolo che vi trasporterà nell'atmosfera natalizia. Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. Quest'anno oltre 200 espositori presenti. Ingresso 1 euro. Per informazioni: Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, 015 2562486, www.ilmercatinodegliangeli.it, info@ilmercatinodegliangeli.it

Presepi nel bosco a Callabiana

Fino al 7 gennaio, a Callabiana, percorso nel bosco che porta a vedere circa 30 presepi. Il percorso ha come punto di partenza la piazzetta del Municipio del Comune di Callabiana nelle vicinanze della Locanda Erbavoglio. Seguendo le frecce verdi ci si inoltra nel bosco. Arrivo percorso espositivo presepi alla fraz. Chiesa. Apertura percorso sabato 16 dicembre alle 14. Orario visite: dalle 11 alle 16.30 tutti i giorni. Il giorno 26 dicembre e il 1 gennaio visita notturna dalle 16 alle 20. Per informazioni: 015 745180.

Concerto di Natale a Ponzone

Sabato 16 dicembre alle 21, al Cinema Giletti di Ponzone, l'Associazione Musicale Euphoria presenta: Concerto di Natale: Milan Rericha, clarinetto; Raffaello Cangiano, direttore; Orchestra fiati Euphoria. Musiche di: Mozart, Rossini. Al termine della serata auguri con panettone e spumante. Ingresso offerta libera. Per informazioni: Ass. Musicale Euphoria 347 5736128, info@ameu.it.

Feste del vischio a Graglia

Domenica 17 dicembre, dalle 9.30 Slitte Pazze in piazza Astrua: meravigliose slitte saranno a vostra disposizione per fare simpatiche gare coi vostri amici, Babbo Natale arriva su un renna trattore vi accompagna a spedire le vostre letterine, tanti presepi in mostra, la Confraternita propone vischio, formaggi di Savoia, caldarroste al rum e frittelle dolci di zucca, la Pro Loco del Santuario ci delizierà con: le frittelle di mele, qualche dolce, vin brulè, l'Oratorio di Graglia ci riscalda con cioccolata calda, aperitivi e delizie per il palato, non mancheranno banchetti di prodotti artigianali e tanto altro, alle 16 i ragazzi di prima media si esibiranno in canti di Natale presso il bellissimo Teatro Comunale.