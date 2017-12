Gaglianico: carabinieri all'Ufficio Postale

GAGLIANICO - I carabinieri sono dovuti intervenire ieri, giovedì 14 dicembre, all'Ufficio postale di Gaglianico, dove un 42enne lamentava il fatto che l'operatore non voleva cambiare in contanti l'assegno della pensione della suocera, una donna di 81 anni, che si trovava con lui. Ai militari dell'Arma, l'uomo ha spiegato che non era la prima volta che accadeva e che era intenzionato ad adire per vie legali. Il problema però, come è stato accertato, era legato alla cifra erogata dall'Inps, superiore ai mille euro, che non poteva essere convertita in euro. Il 42enne si è comunque riservato la facoltà di sporgere denuncia querela.