Pettinengo: ubriaco si addormenta in strada

PETTINENGO - Ubriaco, a pochi passi da casa, finisce per addormentarsi in mezzo alla strada. A notare l'uomo, un 48enne di Pettinengo, conosciuto da tempo alle forze dell'ordine, riverso lungo la via, è stata un'automobilista di passaggio, che ha immediatamente contattato l'112. Pochi istanti e una pattuglia dell'Arma giungeva sul posto, prima che il soggetto, viste le temperature, potesse andare incontro ad assideramento. Il 48enne ha detto hai carabinieri, che lo stavano portando a casa, che aveva bevuto troppo e così, incapace di raggiungere l'abitazione, si era fermato per farsi passare la sbronza.