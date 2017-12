Biella: anziano raggirato con la truffa del vino

BIELLA - Ci ha rimesso quasi 200 euro il pensionato di 80 anni che ieri, giovedì 14 dicembre, si è lasciato convincere da uno sconosciuto ad acquistare due scatoloni di vino pregiato. È accaduto in Strada dei Campi, a Biella, dove un uomo sulla cinquantina ha bussato alla porta dell'anziano. "Le interessa acquistare del vino? - gli avrebbe detto il truffatore -. È di eccellente qualità. Glielo lascio per poco, appena 170 euro». La controparte ha pensato di fare un affare, ha pagato e si è ritrovato con uno scatolone pieno di bottiglie vuote e un altro con due di scarsissimo valore. Questa è solo l'ultima delle tante truffe messe a segno nel Biellese come in tutta Italia.

IL CARABINIERE - A darne notizia, con articoli di prestigio e consigli utili, è la rivista "Il carabiniere" del mese di dicembre. Nelle pagine vengono esposti i tentativi di raggiri più frequenti, dalla richiesta di denaro per l'incidente di un familiare, al controllo in casa di oggetti preziosi per avere un rimborso da un ente pubblico, fino, come nel caso sopra esposto, le finte vendite. Il consiglio principe resta uno: mai aprire la porta a sconosciuti, anche se indossano pettorine o mostrano tesserini. E nel dubbio contattare sempre e comunque l'112.