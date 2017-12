BIELLA - Musica e solidarietà, cultura e bambini in festa: è particolarmente ricco il programma del fine settimana di #NatalenelcuorediBiella. Il cartellone propone i primi appuntamenti già venerdì 15. E uno di questi è dedicato a Save the Children: Biella aderisce infatti all’iniziativa nazionale «Jumper day», il giorno dei maglioni di Natale con cui la onlus che si occupa di bambini vuole sensibilizzare sui temi dell’infanzia in pericolo e raccogliere fondi per le sue iniziative. L’appuntamento è in piazza Duomo alle 17,30: basta presentarsi con un maglione a tema natalizio o decorato per l’occasione e partecipare al flash mob. Alle 18 spazio alla cultura con la presentazione alla Biblioteca Civica del libro «Anita», la storia di Anita Garibaldi scritta per Einaudi dalla ricercatrice biellese Silvia Cavicchioli. Alle 21 il secondo regalo di Natale della Banda Verdi alla città, dopo l’esibizione dello scorso weekend, sarà al Biella Forum: il concerto sarà arricchito dalla presenza del corpo di ballo della scuola Intrecci d’Arte. L’ingresso è libero.

SABATO - Sabato 16 c’è ancora spazio per la solidarietà con il mercatino che fin dalle 9 sarà sotto i portici di palazzo Oropa, a cura del Centro territoriale per il volontariato. I bambini saranno protagonisti in due occasioni: dalle 10 alle 17 in piazza Cossato è in programma Christmas Cridis, la festa di Natale dei bambini della Gromo Cridis. Alle 21 ragazzi e famiglie dell’oratorio di San Cassiano metteranno in scena il concerto natalizio nella chiesa parrocchiale a cui seguirà la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè. In piazza Fiume, al villaggio degli Gnomi della Lana, dalle 16 si fa festa con lo spettacolo di bolle di sapone e con le esibizioni dei cori «100% misto» e «Amici del canto». Alle 17 accanto a Informagiovani (via Italia angolo via Battistero) suoneranno i Gipsy Club. E lungo via Italia, a partire dalle 16,30, le assistenti di Babbo Natale saranno le majorettes dell’Asd Twirling Biella.

DOMENICA - Doppio appuntamento musicale nel pomeriggio di domenica in centro: alle 16 la chiesa della Santissima Trinità ospiterà il concerto natalizio del Biella Gospel Choir. Alla stessa ora sul sagrato della chiesa di San Filippo si esibirà il coro Spe’ Cossato. Al villaggio degli Gnomi della Lana la musica si fonderà con la danza a partire dalle 15,30, con lo spettacolo degli allievi di Art’è Danza e di Opificiodellarte. Tornano anche i giri con il pony, a disposizione dei più piccoli a partire dalle 15,30 in piazza Santa Marta. Nella zona del centro commerciale I Giardini sono due gli eventi in calendario: Babbo Natale in moto, con partenza alle 9,30 da piazza Casalegno, e l’appuntamento con il pupazzo di neve Holly, dalle 16 nella galleria.

TRENINO - Nel weekend torna anche il trenino di Babbo Natale con i suoi giri gratis intorno al centro storico: viaggerà sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Gli orari della pista di pattinaggio sono venerdì dalle 14,30 alle 19 e dalle 20 alle 23, sabato dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20 alle 24 e domenica dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20 alle 23. Il costo è di 6 euro per gli adulti (5 per i residenti a Biella), 5 euro per bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni (4 per i residenti a Biella) e gratis per gli under 5 che devono però essere accompagnati da un adulto. In piazza Duomo è aperto anche il luna park mentre venerdì, sabato e domenica si può fare shopping natalizio anche alle casette di legno del mercatino degli Gnomi della Lana lungo via Italia, aperto dalle 10 alle 19.