Finiti i lavori al parquet, riaperto il palasport di via Paietta

BIELLA - Una netta vittoria 61-21 della Banca Sella Biella su Arona, in una partita valida per il campionato Under 14 Elite di pallacanestro, ha inaugurato il nuovo parquet del palasport di via Paietta, che da ormai un paio d'anni ha preso il nome di Palabonprix. I lavori sono terminati nei giorni scorsi, in tempo per ospitare la prima gara stagionale ma anche la festa di Natale del minibasket di Pallacanestro Biella, che ha animato il pomeriggio al vecchio palazzetto. L'investimento da 150 mila euro ha consentito non solo la sostituzione del parquet ma anche l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento.

IL PUNTO - Si tratta di uno degli stanziamenti del 2017 sugli impianti sportivi al coperto: dall'inizio dell'autunno è già tornata a disposizione dello sport e delle scuole la palestra Belletti Bona, dove pure è stato sostituito il pavimento, mentre sono in corso i lavori di restauro della palestra Marucca, dove a fronte di una spesa di 250 mila euro si metterà mano anche al tetto. Sugli impianti sportivi, nei mesi passati c'è stato anche l'intervento per mettere a norma le tribune del campo centrale del Circolo Tennis Biella di via Liguria. E si sta preparando la gara d'appalto per la gradinata a servizio dello stadio del rugby di via Salvo d'Acquisto.