Piazza Cantono, al via i lavori per rimuovere il ghiaccio

BIELLA - Sono iniziati nella serata di venerdì 15 dicembre, poco dopo la chiusura alle auto di due terzi dello spazio disponibile, i lavori per rimuovere la lastra di ghiaccio che rende pericoloso il transito per auto e pedoni in piazza Cantono. Il parcheggio, una delle aree di sosta a pagamento nel quadrilatero del centro storico, sta pagando le conseguenze della nevicata di lunedì anche a causa delle sue condizioni particolari. «Non solo è per la gran parte in ombra - ha spiegato il responsabile dell'ufficio tecnico Davide Patergnani - ma si trova sopra uno spazio vuoto, che ospita un garage sotterraneo dei condomini della zona. In questo modo la temperatura dell'asfalto è più bassa e non aiuta a far sciogliere la neve né a far raggiungere la temperatura necessaria perché il sale, sparso nei giorni scorsi, si attivi». A questo si è aggiunta la pressione delle ruote delle auto che in questi giorni hanno continuato a parcheggiare, che ha schiacciato la neve, trasformatasi in uno zoccolo ghiacciato di almeno tre centimetri nei punti più critici.

IL PUNTO - Per non mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini, si è così deciso di chiudere alle auto la porzione del piazzale verso via Vercelli, lasciando agibili e utilizzabili venti posti auto nel versante più vicino a via Orfanotrofio. L'accesso e l'uscita sono possibili solo da via Repubblica. Senza le auto in sosta, però, è stato possibile anche iniziare subito un intervento per far sciogliere il ghiaccio. Gli operai, con pala e trattore, hanno sparso un ulteriore strato di sale che, con l'aiuto delle temperature diurne, dovrebbe riuscire a ridurre spessore e consistenza della neve pressata. Il parcheggio sarà riaperto non appena le condizioni di sicurezza saranno ripristinate.