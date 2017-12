Ruba vestiti per 2 mila euro: arrestata dai carabinieri

MASSERANO - Ha cercato di portarsi via oltre 2 mila euro di vario materiale, sottratto nel punto vendita Sorelle Ramonda, in paese. Ad accorgersi di tutto, però, alcune dipendenti del negozio che hanno chiamato i carabinieri quando l'hanno vista provare ad occultare in una borsa molto ampia diversi capi di abbigliamento e accessori vari. I fatti sono di ieri. I militari hanno quindi bloccato Teresa B. (50 anni, residente in un campo nomadi dell'Astigiano). Per la donna sono scattati gli arresti domiciliari, in ragione dell'accusa di tentato furto aggravato. Sarà processata per direttissima. La refurtiva è stata ovviamente consegnata ai titolari dell'azienda dai militari della pattuglia intervenuta.

Il materiale recuperato dai carabinieri (© Diario di Biella)