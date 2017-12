Continuano i furti nel Biellese

BIELLA - Tentato furto, questa notte, domenica 17 dicembre, in una tabaccheria di Biella. Ignoti, dopo aver sfondato la vetrina, hanno cercato di entrare nei locali, facendo scattare il sistema di allarme. Diversi oggetti in oro, invece, sono finiti nel bottino, dei malviventi che hanno colpito ovunque in provincia, da Vigliano fino a Brusnengo. Sui fatti indagano i carabinieri.