L'Edilnol perde il derby con Monferrato

BIELLA - Il grande cuore gialloverde è rimasto tutto lì, sul campo di Asti, dove si è consumata la sconfitta con la più quotata pretendente al trono del girone. L’atmosfera tra i gialloverdi era tesa sin dalla partenza da Biella. Grande concentrazione e forte nervosismo, tutti sentimenti che avrebbero dovuto riversarsi sul tappeto verde al fischio di via. Invece no. Monferrato attendeva questo scontro con altrettanto fervore, consapevole che una vittoria con Biella, avrebbe potuto rappresentare la differenza alla fine della stagione.

LA GARA - I Leoni affondano la prima zampata al 5’: segna Brumana e Perissinotto trasforma. Edilnol non fa in tempo a riprendere fiato. Tre minuti più tardi il secondo affronto: ancora Brumana e Perissinotto fanno salire lo score a quota 14. Biella è disorientato. Sofferente nell’uno contro uno, fatica ad imbastire gioco. Al 23’ il terzo avvenimento chiave della partita: a metà campo, uno scontro di capitan Mandelli con il gialloverde Vezzoli che reagisce al colpo. Il direttore di gioco decide di infliggere una sospensione temporanea a Monferrato e un severissimo cartellino rosso a Biella che da questo momento diventa consapevole di dover proseguire fino alla fine in inferiorità numerica. Al 32’ la terza meta della franchigia segnata da Raviola e trasformata da Perissinotto. 21-0: un duro colpo che però interrompe il brain lock dei lanieri che trovano finalmente la forza di entrare in partita. Panaro conquista la palla in uscita da una ruck a metà campo. In entrata sui ventidue, il gioco viene aperto ai trequarti. In velocità l’ovale arriva tra le mani di Ongarello che salta l’avversario e deposita oltre la linea il prezioso bottino. Dever trasforma e Biella conquista i sette punti. Solo una punizione calciata tra i pali da Perissinotto riesce a spostare il risultato biancorosso prima dell’intertempo che viene fermato sul 24-7.

RIPRESA - L’inferiorità numerica e ancora quaranta minuti da giocare, fanno pensare al peggio, ma al ritorno sul campo l’atteggiamento di Pellanda e compagni è finalmente quello giusto. Un tempo lento, caratterizzato da numerosissime mischie e un gioco molto statico, ma nel quale sono prevalsi il valore e il cuore del XV di Douglas e Birchall. Monferrato non fa più paura e non è in grado di costruire gioco. Biella difende alla perfezione, ma la mancanza di un’unità preziosa, impedisce costantemente di brillare come forse a questo punto meriterebbe. Il nervosismo cala sul finale, quando si vocifera della vittoria con bonus conquistata da Alghero. Monferrato vuole la quarta meta e a fatica, la trova allo scadere pur mancando la trasformazione.





Monferrato vs Edilnol Biella Rugby 29-7 (24-7)



Marcatori: p.t. 6’ m. Brumana tr. Perissinotto (7-0); 9’ m. Brumana tr.Perissinotto (14-0); 32’ m. Raviola tr. Perissinotto (21-0); 34’ m. Ongarello tr. Dever (21-7); 40’ c.p. Perissinotto (24-7). s.t. 38’ m. Cullhaj n.t. (29-7).



Monferrato: Giorgis; Camarella, Heymans, En Naour, Brumana; Zucconi, Perissinotto; Cullahj, Ameglio (cap.), Chibsa (1’ st Cotaj); Mandelli (25’ st Cavallini), Carafa (20’ st Farinetti); Carloni (39’ st Martinetto), Raviola, Pallaro. A disp.: Palazzetti, Righini, Kiptiu. All. Roberto Mandelli.



Edilnol Biella Rugby: C. Musso, Caiazzo (6’ Galfione), Ongarello, Laperuta (12’ st Cerruti), Braga; Grosso, Dever; Vezzoli, Pellanda (cap.), Panaro; Chtaibi, Bertone (25’ st Eftimie); Vaglio Moien (9’ st Zamolo), Gatto, Panigoni. A disp.: Zacchero, Guelpa, Ghitalla. All. Andrew Douglas



Arbitro: sig. Francesco Meschini (Mi).



Cartellini: 23’ giallo a Mandelli (Monferrato); 23’ rosso a Vezzoli (Edilnol Biella Rugby); 39’ giallo a Cavallini (Monferrato).



Punti in classifica: Monferrato 5; Edilnol Biella Rugby 0.



Serie B girone 1 – Serie B girone 1 – 9a giornata: Amatori Capoterra – Lecco 24-11; Cus Milano – Amatori & Union Milano 37-12; Piacenza – Lumezzane 13-28; Monferrato – Edilnol Biella Rugby 29-7; Bergamo – Sondrio 17-13; Novara – Amatori Alghero 8-60.



Classifica: Monferrato punti 40; Amatori Alghero 38; Edilnol Biella Rugby e Cus Milano 32; Lumezzane 25; Amatori Capoterra 23; Piacenza 20; Sondrio 18; Lecco 14; Amatori & Union Milano 13; Amatori Novara 10; Bergamo 5.