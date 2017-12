Genova fatale, Virtus incassa la seconda sconfitta stagionale

BIELLA - La trasferta di Genova si rivela fatale alla Prochimica Novarese Virtus che incassa la seconda sconfitta stagionale, la prima lontano dal PalaSarselli. «Abbiamo giocato una brutta partita sia a livello mentale che tecnico. - è il commento finale di coach Cristiano Mucciolo -. Detto questo non eravamo dei fenomeni prima e non siamo delle brocche ora, anzi, se mi avessero detto che da inizio stagione a Natale avremmo vinto 8 partite su 10 avrei firmato subito».



LA GARA - Il 3-1 per le liguri unitamente ad altri risultati della giornata ricompatta il gruppo di squadre in lotta per i due posti play-off e lancia in fuga il Futura Busto Arsizio che battendo nello scontro diretto il Romagnano ha ora 5 punti di vantaggio sulla Virtus che rimane comunque al secondo posto, una posizione molto positiva e per la quale ad inizio stagione la dirigenza societaria avrebbe sottoscritto con grande entusiasmo. Nerofucsia in campo con il collaudato sestetto titolare con Mariottini palleggio e Morandi opposto, Bogliani e Peruzzo centrali, Fonsati ed El Hajjam bande con Baratella libero. L’avvio è delle genovesi che si portano avanti 10-6, ma la Virtus sembra in palla e rimonta sorpassando sul 19-20. Nel frattempo entra Diego per Fonsati. Il finale è concitato con un continuo punto a punto: il match ball decisivo lo conquista Bogliani e sul 25-26 l’errore decisivo delle padrone di casa porta alla vittoria del set. Genova è colpito ma non affondato e nelle frazioni successive mette in grossa difficoltà la Virtus: il secondo set è tutto delle liguri che allungano fin dall’inizio (11-7) e poi chiudono 25-19. Equilibrio nel terzo che va via punto a punto sino al 13-12 quando le padrone di casa allungano in maniera perentoria: non serve lo stop chiesto da Mucciolo sul 18-13 e Genova si porta in vantaggio con un perentorio 25-17. La Virtus accusa il colpo e parte male nel quarto, tanto che il parziale di 17-8 sembra presagire ad un netto ko: invece le nerofucsia ci credono e rimontano trovando la parità sul 23 con due punti consecutivi di capitan Morandi. Quando la partita sembra riaperta ci mette lo zampino la bravissima Bilamour (una trentina di punti per lei) che ottiene il 24-23 consegnando il primo match ball alla sua squadra, sfruttato al meglio a causa di un errore virtussino. Finisce 3-1 con un po’ di rammarico per come è andata questa partita, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro in questa prima parte di campionato. Ora le nerofucsia sono attese da 20 giorni di intensi allenamenti da alternare, naturalmente, con le festività natalizie e di fine anno. Il rientro in campo sarà il 6 gennaio a Chiavazza contro il Pavic Romagnano: un match che vale la seconda posizione in classifica.



IL COMMENTO - «Ho completa fiducia nelle mie ragazze - conclude Mucciolo - lavoreremo in queste feste per farci trovare pronte per la ripresa contro Romagnano, una squadra attrezzata per fare bene. Sarà una partita da affrontare al massimo delle nostre forze».



Normac Genova-Prochimica Novarese Virtus Biella 3-1

(25-27, 25-19, 25-17, 25-23)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 3, Morandi 15, El Hajjam 16, Fonsati 5, Peruzzo 5, Bogliani 12, Diego 1, Bevilacqua 0, Cavalieri 0. Libero: Baratella. N.e. Cisilino, Piccioni. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.