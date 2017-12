Studenti dimenticati, l'Atap si scusa

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale dell'Atap sul caso degli studenti "abbandonati" da un mezzo dell'azienda, nel trasferimento dalla scuola: «Riguardo al deprecabile episodio segnalato nei giorni scorsi dagli alunni e dagli insegnanti del Liceo Classico G. e Q. Sella distaccati a Città Studi, l’azienda non può che scusarsi con gli utenti che hanno subito il disguido e assicurare il proprio impegno per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro. La causa del disservizio è stata ricercata e prontamente individuata: si è trattato di un ‘errore umano’ -biasimevole ma certo non voluto, né dovuto a scarsa attenzione nei confronti dell’utenza - verso i cui responsabili verranno comunque presi i necessari provvedimenti. Per quanto riguarda la impossibilità, in quell’occasione, di contattare Atap, si ricorda che il numero verde 800-912716 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, mentre il centralino 015 8488411 è operativo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24: è possibile che talvolta si verifichi una momentanea difficoltà, dovuta alla sovrapposizione di più chiamate, ma certo l’azienda non ‘stacca i telefoni’, come affermato nel comunicato. Nella convinzione che questo spiacevole episodio rappresenti un’eccezione nel comportamento dei propri autisti - la cui correttezza, professionalità e disponibilità viene quotidianamente riconosciuta dagli utenti – Atap riconferma il suo impegno nell’offrire il miglior servizio possibile all’utenza e invita i passeggeri a collaborare con osservazioni e suggerimenti al proprio Ufficio Relazioni con il pubblico 015-84.88.446 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18».