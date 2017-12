Novantenne derubata di 70 mila euro

BIELLA - Colpo da 70 mila euro, in città, ai danni di una novantenne, raggirata da un finto caldaista. L'episodio, reso noto soltanto oggi, lunedì 18 dicembre, risale a una settimana fa. È mattina quando la vittima, come ha raccontato in seguito agli agenti della Polizia di Stato, sente suonare il campanello della porta. Non aspetta nessuno, ma va comunque ad aprire. Davanti a lei un uomo, che si esprime in un italiano senza particolari accenti, che le dice: "Buongiorno signora, sono venuto a controllare l'impianto di riscaldamento». L'anziana lo fa entrare e, insieme, iniziano a verificare il funzionamento dei termosifoni. "Adesso - continua lui - devo aprire le valvole. Uscirà del gas che può danneggiare gli oggetti preziosi e le banconote. Vada a prenderli e metta tutto in una busta, per sicurezza».

LE INDAGINI - La 90enne apre la cassaforte e fa quanto richiesto. "Ecco - prosegue il truffatore - adesso vada nell'altra stanza e controlli che il riscaldamento funzioni». Quando lei torna, lui non c'è più. E non ci sono più i suoi averi. Ora il personale della Squadra mobile della Questura di Biella ha avviato un'indagine, per risalire all'identità del malvivente.