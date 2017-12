Avete già programmato il cenone di fine anno?

Il 2018 è ormai alle porte e tutti noi stiamo decidendo dove festeggiare la fine del 2017 e l’arrivo dell’anno nuovo. Se non avete già programmato viaggi nei mari del Sud, ma avete deciso di rimanere a casa, abbiamo una soluzione da proporvi, adatta a giovani e famiglie, per passare un ultimo dell’anno in compagnia ed in allegria. Il Ghost’s, storico locale di Biella, invita tutti voi a trascorrere una serata con buon cibo, musica dal vivo e giochi. Debora Pregnolato, titolare del Ghost’s, ci presenta la serata: «Due anni fa abbiamo rilevato il Ghost’s. E’ un locale con una storia quasi trentennale. Fin da subito ci siamo sentiti come a casa e abbiamo voluto trasmettere a tutti i nostri clienti questa felicità. Per l’ultimo dell’anno abbiamo pensato ad una serata allegra, pensata sia per i giovani che per le famiglie, con una buon menù adatto a tutti, musica dal vivo e giochi. Lo scorso anno è stato un successo con il locale pieno. Ed i clienti stanno già prenotando in tanti anche per quest’anno».

Capodanno 2018 menł del Ghost (© Ghost Biella)

Il menù

Il marito e chef Andrea Bergometti, dalla cucina, illustra meglio quale sarà il Menù del Cenone di Capodanno:

Antipasti

Fagottino di verza con salsiccia e fonduta di fontina

Timballo di polenta con zola e croccante di speck

Straccetti di carne salada con rucola e parmigiano

Carpaccio di ananas con mousse di prosciutto crudo di Parma

Uova ripiene della nonna con maionese tonnata

Crocchette di baccalà con misticanza e salsa citronette

Barchette di pasta frolla con mazzancolle in salsa cocktail

Zampone con lenticchie

Primi

Lasagnette agli spinaci con ragù bianco di cinghiale e julienne di zucchine

Paccheri al ragù di fassone mantecato con pecorino sardo

Secondi

Maialino arrosto con patate al forno alle spezie argentine

Brasato al barolo con macedonia di verdure

Dolci e bevande

Panettone e pandoro con cioccolata calda

Acqua, vino bianco, rosso, spumante

Costo

Adulti € 55

Bambini fino a 12 anni € 25

Per info e contatti

Debora ed Andrea saranno lieti di festeggiare insieme a voi Capodanno presso il Ghost’s di Biella, ma vi ricordano che le prenotazioni chiuderanno il 28 Dicembre o al raggiungimento del numero massimo di commensali. Ampio parcheggio e sconti per i bambini. Per prenotare il cenone dell’ultimo dell’anno potete telefonare allo 015 403275 oppure passare direttamente al Ghost’s a Biella in Via Trieste, 45. Buona Natale e buone feste a tutti voi da parte di Debora, di Andrea e di tutto lo staff del Ghost’s.