Cavaglià: incidente in via Torino

CAVAGLIA' - Due biellesi sono finiti in ospedale, a Ponderano, dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale. A scontrarsi, in via Torino, a Cavaglià, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono state l'Alfa 156 di un 29enne residente in paese e la moto condotta da un uomo di 64 anni, di Biella. Sul posto sono dovuti intervenire due mezzi del 118 in quanto l'automobilista è stato colto da malore, mentre il centauro ha riportato leggere contusioni.