Viverone: sfonda con l'auto la vetrina della farmacia

VIVERONE - Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina della farmacia di Viverone. Lo schianto è avvenuto questa notte, lunedì 18 dicembre, intorno alle due. Al volante di una Fiat Stilo c'era una 20enne di origini moldave che, spaventata, ha abbandonato il mezzo ed è scappata. Qualcuno dei residenti, svegliatosi per il forte botto, ha contattato i carabinieri. Gli accertamenti hanno portato a identificare la madre della giovane, mentre la 20enne è stata poi notata, da conoscenti, in un locale di Piverone. Alla fine, ad "assumersi" la responsabilità di quanto accaduto, è stato il padre della ragazza, che in giornata porterà la figlia in caserma, per formalizzare le pratiche. Ingenti i danni alla farmacia, visto che il veicolo ha pure danneggiato un muro.